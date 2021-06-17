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Общество17 июня 2021 15:15

Замначальника районного отдела полиции в Самарской области задержали за мошенничество

Предполагается, что четыре года назад он обманом получил 309 тысяч рублей
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Следствие считает, что полицейский обещал оставить на свободе подозреваемую по делу о наркотиках

Следствие считает, что полицейский обещал оставить на свободе подозреваемую по делу о наркотиках

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника одного из районных отделов полиции, этот же человек руководил до недавнего времени работой местного уголовного розыска.

Майор полиции работает в органах внутренних дел 7 лет, за это время сделал отличную карьеру, которая пошла прахом из-за событий, которые произошли в июне 2017 года.

- По версии следствия, он получил 309 тысяч рублей от мужчины, чью жену задержали за незаконный оборот наркотиков. Наш подозреваемый обещал сделать так, что ее не отправят в СИЗО, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Однако меру пресечения избирает суд, и повлиять на его решение сотрудники полиции не могут.

15 июня следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», подозреваемый задержан.