Замначальника районного отдела полиции в Самарской области задержали за мошенничество

Следствие считает, что полицейский обещал оставить на свободе подозреваемую по делу о наркотиках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника одного из районных отделов полиции, этот же человек руководил до недавнего времени работой местного уголовного розыска.

Майор полиции работает в органах внутренних дел 7 лет, за это время сделал отличную карьеру, которая пошла прахом из-за событий, которые произошли в июне 2017 года.

- По версии следствия, он получил 309 тысяч рублей от мужчины, чью жену задержали за незаконный оборот наркотиков. Наш подозреваемый обещал сделать так, что ее не отправят в СИЗО, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Однако меру пресечения избирает суд, и повлиять на его решение сотрудники полиции не могут.

15 июня следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», подозреваемый задержан.