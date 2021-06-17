В Самаре приведут в порядок детскую площадку с парящей горкой на металлических прутьях

Проблемы на детской площадке уже решают Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жители дома № 215 на улице Ново-Вокзальной в Самаре пожаловались на игровую площадку в их дворе. В социальных сетях они заявили, что она сделана с многочисленными нарушениями.

Негодование в частности вызвала парящая над детской площадкой горка на металлических прутьях и песочница без песка на высоких ножках. Проект явно не доработан или сделан не так, как задумывался.

Обращение жителей одним из первых увидел руководитель Региональной общественной приемной "Единой России" Виктор Воропаев. Он выехал на место и убедился, что все недовольства неслучайны. Депутат Самарской губернской думы выяснил, что работы по благоустройству этой территории проводились в рамках конкурса "Той конструктор двора" в 2020 году и до сих пор не доведены до конца.

- Халатное отношение подрядчиков отбивает у людей желания делать что-либо на благо своего двора. Такая проблема возникает уже не впервые. На личном контроле держу уже не один адрес, где не завершены ремонтные работы, - отметил он.

Воропаев заявил, что работы по этому адресу будут продолжены. Песок на территорию детской площадки уже завезли. С жителями обсуждение благоустройства тоже состоялось.

Участница предварительного голосования "Единой России", руководитель Самарского Союза молодежи Анастасия Софьина тоже видела информацию о проблеме в соцсетях. Девушка договорилась с директором МБУ "Промышленный", что в ближайшее время с площадки уберут строительный и бытовой мусор.

- Надеюсь, вечером увижу не только детскую площадку с выполненными работами в полном объеме, но и чистую прилегающую территорию. Будем проверять, - написала она в соцсетях.