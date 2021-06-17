Теперь самарцы смогут чаще летать на Кипр Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Увеличилось количество рейсов на Кипр, сообщили в пресс-службе самарского аэропорта.

С 17 июня рейсы в Ларнаку, третий по величине город на Кипре, осуществляет авиакомпания S7. Самолеты будут летать на Кипр по четвергам. Отправление из Самары назначено на 16:35, продолжительность полета составит 4 часа. Полеты выполняются на самолетах Airbus A320.

Также из Самары на Кипр рейсы осуществляют авиакомпании "Уральские авиалинии" и Azur Air.

Ранее сообщалось, что из Самары теперь можно улететь прямым рейсом в Баку.