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Общество17 июня 2021 15:26

Самарцы смогут чаще летать на Кипр

Новые рейсы запланированы по четвергам
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Теперь самарцы смогут чаще летать на Кипр

Теперь самарцы смогут чаще летать на Кипр

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Увеличилось количество рейсов на Кипр, сообщили в пресс-службе самарского аэропорта.

С 17 июня рейсы в Ларнаку, третий по величине город на Кипре, осуществляет авиакомпания S7. Самолеты будут летать на Кипр по четвергам. Отправление из Самары назначено на 16:35, продолжительность полета составит 4 часа. Полеты выполняются на самолетах Airbus A320.

Также из Самары на Кипр рейсы осуществляют авиакомпании "Уральские авиалинии" и Azur Air.

Ранее сообщалось, что из Самары теперь можно улететь прямым рейсом в Баку.