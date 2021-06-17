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Общество17 июня 2021 15:38

В Тольятти "простили" бывшего ГАИшника, который принял Audi за автобус ПАЗ

По крайней мере, он легко поставил на учет иномарку по документам, выданным на совсем другой транспорт
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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За 15 лет, что длилось следствие, мужчина успел выйти на пенсию

За 15 лет, что длилось следствие, мужчина успел выйти на пенсию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти закрыли уголовное дело в отношении бывшего инспектора ГИБДД, которого уличили в служебном подлоге.

- Лет пять назад у автомобиля Audi A8 были обнаружены поддельные идентификационные номера. Выяснилось, что ее к тому же кто-то поставил на учет на основании справки, в которой фигурировало другое транспортное средство – автобус ПАЗ, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Когда подняли документы, смогли установили личность сотрудника ГИБДД, который мог «закрыть глаза» на подобную странность.

Интересно, что уголовное дело по статье «Служебный подлог» возбудили еще в 2006 году, но расследование затянулось на 15 лет. За это время Андрей Викторович, который, по версии следствия, как раз и принял Audi за ПАЗик, вышел на заслуженный отдых и получил пенсию по выслуге лет.

В июне 2021 уголовное дело о служебном подлоге закрыли за истечением сроков давности уголовного преследования.