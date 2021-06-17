Николай Патрушев осмотрел, как в Самаре собирают ракеты и двигатели к ним

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев оценил, как в Самаре изготавливают ракеты и космические аппараты. Вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым Патрушев посетил "ОДК-Кузнецов" и РКЦ "Прогресс".

На "ОДК-Кузнецов" осмотрели гальваническое производство завода, запущенное в конце 2020-го года, новый механический цех производства шестерен, оценили, как происходит сборка ракетных двигателей и посетили реконструированных испытательный стенд газотурбинных двигателей.

На "Прогрессе" осмотрели, как проводится сборка и испытания ракет-носителей "Союз-2" и космических аппаратов. Также побывали на площадке, где планируется производить перспективную ракету "Союз-5", а также носителя "Амур-СПГ", в качестве топлива использующей метан.