В Самаркой области 63 новых заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 17 июня, в Самарской области больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самаре и Тольятти, где по 12 новых заразившихся. Об этом сообщают в региональном оперштабе.

Всего в регионе 63 новых случаев. У 47-ми человек коронавирус выявили во время заболевания ОРВИ и пневмонией, у 16-ти нашли при профосмотрах.

Умерли 10 человек, среди них девять женщин в возрасте от 50-ти до 95-ти лет и 69-летний мужчина. Все они имели сопутствующие заболевания.

С начала пандемии в Самарской области заразились 65 880 человек, из которых выздоровели 62 872, умерли 2 141 человек.