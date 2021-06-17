В Самарской области напомнили про 10 тысяч рублей, которые получат выпускники

В партии отметили важность подготовки собственных кадров Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В "Единой России" обсудили выполнения предвыборной программы в сфере здравоохранения и образования. В партии уверены, что реализация ее положений очень помогла, в том числе, и в сложных условиях пандемии.

Единороссы Самарской области отмечают важность бесплатного образования. По их мнению, это вклад в будущее страны. И то, что в регионе будут выплачивать денежную субсидию выпускникам, поступающим в местные вузы - большое подспорье.

- Наша губерния заинтересована в том, чтобы выпускники школ учились, жили и работали на благо малой родины. В этом году в Самарской области более 14 тысяч выпускников 11 классов решили поступать в вузы. Те, кто успешно пройдет ЕГЭ и поступит в самарские вузы, в сентябре получат по 10 тысяч рублей, - напомнила директор самарской гимназии № 3, кандидат предварительного голосования "ЕР" Светлана Ильина.

По ее словам, абитуриентам нужна социальная поддержка со стороны государства. Так же, как и обеспечение стабильности в виде бюджетных мест в учебных заведениях. Начинающим студентам такое внимание помогает понять, что он нужен родному краю.

Не менее ключевым для молодых специалистов является и вопрос с жильем. Так, по решению губернатора Дмитрия Азарова, в регионе врачам частично компенсируют проценты по ипотеке. По мнению главного врача самарской городской больницы № 4 Натальи Виктор, эти материальные блага привлекут в медицину молодые и талантливые кадры. Вместе с этим повысится и качество оказания услуг.