Фестиваль снова не пройдет для своих поклонников

Грушинский фестиваль - 2021 отменили в Самаре. с 1 по 4 июля поляна на Мастрюковских озерах будет закрыта для посещения. Об этом сообщили организаторы.

- Сегодня поступила официальная информация о запрете проведения 48 Грушинского фестиваля на нашей фестивальной поляне на Мастрюковских озерах в форме массового мероприятия, - написали они в официальной группе.

Сейчас есть вероятность, что концерты в формате мини-фестивалей булут проведены в черте города с соблюдением эмидемиологических норм и правил.

- Надеемся, что в режиме онлайн пройдет традиционный большой конкурс авторской песни Грушинского фестиваля, - рассказали организаторы.

Напомним, что к сожалению в Самарской области сегодня все еще привиты менее 10% населения. Более того, гостями Грушинского становятся жители других регионов, во многих из которых эпидемиологическая ситуация сейчас неблагополучная. Ранее мы писали, могут ли вернуть ограничения в Самару.

Напомним, что ранее в правительстве Самарской области сообщили, что фестиваль пройдет в офлайн-режиме. Но при этом делали ссылку на то, что все может измениться из-за эпидемиологической обстановки.