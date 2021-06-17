Экс-главе Ставропольского района вынесли приговор за махинации при ремонте школы

Следователи выявили, что бывший глава района принимал работы, которые фактически не делались Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшему главе Ставропольского района Валерию Анисимову вынесли приговор за махинации при ремонте школы. Как сообщают в следственном управлении СК РФ по Самарской области, он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

В октябре 2016 года Анисимов принял работы по капитальному ремонту школы в селе Узюково. Как установило следствие, он знал, что в документах содержалась заведомо ложная информация о сделанных работах.

В дальнейшем, в декабре 2017 года, он принял работы по укладке асфальта в школе на сумму в 4 млн рублей, хотя работы выполнены не были.

В июле 2018 года Анисимов ушел в отставку после того, как в районе побывал губернатор Дмитрий Азаров.

Суд признал Анисимова виновным и назначил ему 3 года лишения свободы условно.