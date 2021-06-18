Жительница Тольятти обманула знакомую на 400 тысяч рублей

Суд пришел в выводу, что она виновна в покушении на мошенничество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ася из Тольятти – дама весьма предприимчивая. У нее был собственный юридический центр, где она могла совмещать приятное с полезным: и людям помогать, и деньги зарабатывать. Система дала сбой в 2018 году, когда к Асе за помощью обратилась знакомая, с которой взыскивали крупную сумму по договору займа.

Ася обещала помочь, что-то прикинула в уме, сказала, что вопрос, пожалуй, можно решить, но стоить это будет 400 тысяч рублей. В ноябре 2018 года при передаче денег Асю задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области, на нее возбудили уголовное дело по статье «Обещание или предложение посредничества во взяточничестве», и тут-то выяснилось самое интересное.

Ася рассказала следователям, что никому деньги передавать не собиралась и просто присвоила бы их. Ей, конечно, не поверили, стали «копать» дальше, но в итоге действительно не нашли никаких доказательств того, что она реально могла «решить вопрос». Поэтому дело переквалифицировали на статью «Мошенничество».

До суда дело дошло прошлой осенью, в этом году Асе вынесли приговор – полтора года условно. Вернула ли она знакомой деньги, история умалчивает.