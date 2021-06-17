Самарская область заняла 41-е место в рейтинге благосостояния семей

В самарских семьях остается 23 тысячи рублей после уплаты всех платежей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область заняла 41-е место в рейтинге, составленном экспертами РИА Рейтинг, отражающем благосостояние семей после уплаты всех обязательных платежей за месяц.

При исследовании предполагалось, что в семье двое работающих взрослых и один или два ребенка. Учитывались потребительские корзины каждого конкретного региона, прожиточные минимумы работающих и детей. При этом аналитики отмечают, что реальные расходы семей, конечно, выше, чем устанавливает прожиточный минимум.

Как выяснилось, самые обеспеченные семьи живут в Ямало-Ненецком автономном округе, где у семей с двумя детьми после выплаты всех обязательных месячных выплат остается 105 тысяч рублей. В первой тройке - Сахалинская область, где у семей остается 75 348 рублей, и Москва с показателем в 73 412 рублей.

В пяти регионах страны потенциальный денежный остаток составляет менее 10 тысяч рублей. Среди таких регионов Алтайский край (9 803 рубля), Псковская область (7 847 рублей), Чеченская республика (5 845 рублей), Ивановская область (4 911 рублей) и Кабардино-Балкарская Республика, где и вовсе остается 2 379 рублей.

Самарская область оказалась на 41-й строчке рейтинга. Предполагается, что после всех обязательных выплат в семьях с двумя детьми в месяц остается 23 080 рублей.

Оренбургская область, являющаяся географическим соседом самарского региона, расположилась повыше - на 38-й строчке, с показателем в 23 768 рублей. Значительно ниже оказалось Ульяновская область. Эксперты считают, что там у семей остается 14 462 рубля и ставят регион на 62-е место.