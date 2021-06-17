В Самарской области ищут пропавшего подростка

В Самарской области ищут пропавшего 15-летнего подростка. Сообщение об этом появилось в соцсетях.

Как пишут в паблике "Тольятти", Сергея Скирдонова разыскивают родители. Он ростом 170 см, одет в черную футболку с белой надписью сзади, черные шорты с красными полосками по бокам и серые кроссовки. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Кому что-либо известно о том, где находится подросток, просьба сообщить по телефону, указанному в объявлении о поиске - 8 927 775 9328.

Ранее сообщалось, что в Самарской области разыскивается 34-летний мужчина.