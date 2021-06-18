В выходные в Самарскую область придет жара до +33 градусов

В эти выходные в Самаре будет солнечно и жарко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область возвращается жаркая погода. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха поднимется до +33 градусов, осадков не ожидается.

В пятницу, 18 июня, в Самаре будет малооблачно, без дождей. По прогнозу синоптиков, днем воздух прогреется до +26 градусов, ночью будет +12…+14 градусов.

19 июня, температура воздуха повыситься еще на несколько отметок. Так, в субботу днем ожидается до +29 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6-11 м/с. Дождей также можно не ждать.

В воскресенье станет еще теплее – до +33 градусов. Синоптики также не прогнозируют никаких осадков в этот день. Ночью в Самарской области столбики термометра будут колебаться в пределах +12…+17 градусов.