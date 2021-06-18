В Самарской области спасли двух подростков и взрослого, терпящих бедствие на резиновой лодке на Волге

Из-за сильного ветра и высокой волны лодка потеряла управление Фото: ПСС Самарской области

Тольяттинские спасатели 17 июня выезжали на помощь судоводителю и его несовершеннолетним пассажирам, которые терпели бедствие на резиновой лодке в акватории реки Волга. ЧП произошло напротив СНТ «Приморский» в 3,5 км от берега.

- На борту находилось три человека – 24-летний молодой человек и двое 16-летних подростков. Из-за сильного ветра и высокой волны надувная лодка потеряла управление, - рассказали в Поисково-спасательной службе Самарской области.

Во время прибывшие на вызов спасатели смогли предотвратить трагедию и спасти потерпевших. Троих парней с резиновой лодки подняли на борт спасательного катера и доставили на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.