Рассказываем, кто в Самарской области получил самую большую зарплату в 2021 году

Средняя зарплата в Самаре - 40 686 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарастат обнародовал рейтинг самых высоких средних зарплат за май 2021 года. Выяснилось, что жители Самарской области в этом году начали зарабатывать немного больше, по сравнению с прошлым 2020 годом. Так, средняя зарплата в регионе в марте 2021 года составила 40 686 рублей, в то время как в прошлом году, в марте, эта сумма была ниже на 8,1%.

В ежемесячном отчете указано, что в марте 2021 года самую большую среднюю зарплату получили работники в сфере страхования. Их месячная зарплата за март составила 63 940 рублей. На втором месте рейтинга – сфера добычи полезных ископаемых, где работники получили в среднем 62 995 рублей. В тройке лидеров и сотрудники IT-сферы с зарплатой в 59 332 рублей.

А вот самыми низкооплачиваемыми в марте этого года стали риелторы – 27 510 рублей, администраторы – 25 792 рублей и сотрудники гостиничного и ресторанного бизнеса – 21 209 рублей.