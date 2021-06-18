В Самаре улицу Гагарина отремонтировали почти наполовину

Работы на участке ведутся преимущественно в ночное время. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается обновление дорожного полотна на улице Гагарина. В настоящее время подрядчик справился с работой на 45%. Планируется обновить дорогу от улицы Промышленности до транспортного кольца на 22 Партсъезда.

- Для укладки нового асфальта используется высокопрочная смесь типа А16 ВН, которая отличается высокой износостойкостью. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 750 метров, - рассказал директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов

Напомним, в этом году стартовала реконструкция многих участков дорог в Самаре. Так, продолжается ремонт на Ракитовском и Московском шоссе, участки улиц Академика Платонова, Самарской, Саранской, Авиационной, Энтузиастов, Пятой и Седьмой просек, а также Колодезный переулок и другие. Подрядчик должен отремонтировать 17 объектов в Самаре, из которых уже 8 готовы.