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Общество18 июня 2021 8:38

В Самаре отменили паромные переправы в районе Осипенко из-за прохода канатоходца через Волгу

Движение судов временно будет приостановлено в определенные часы 18, 19 и 20 июня
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Три дня в определенные часы теплоходы не будут заходить на пристань "Осипенко"

Три дня в определенные часы теплоходы не будут заходить на пристань "Осипенко"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском речном пассажирском предприятии объявили о временном изменении в расписании судов в районе остановочного пункта «Осипенко». Суда не будут ходить через пристань из-за прохода канатоходца на фестивале «Волгафест-2021».

- Движение судов будет приостановлено 18 июня с 7 до 9 утра, 19 июня с 19:15 до 21:15 и 20 июня с 20:00 до 22:00, - сообщили в речной компании.

В связи с этим, в расписания маршрутов «Самара-Зольное-Самара» и «Осипенко-Гаврилова поляна-Осипенко» были временно внесены изменения.

Актуальную информацию по расписанию судов можно посмотреть на официальном сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

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