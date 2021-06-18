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Общество18 июня 2021 10:18

Письмо жительницы Самары прочитали футболисты сборной России

Юлия Рябова стала победительницей всероссийского конкурса «Письмо сборной»
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Некоторые письма были написаны от руки

Некоторые письма были написаны от руки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Почта России» подвела итоги всероссийского конкурса «Письмо сборной», который прошел в преддверии чемпионата Европы по футболу ЕВРО 2020. Жители России писали письма футболистам, в которых желали побед и выражали слова поддержки.

- Всего сборная России получила более 830 писем из разных регионов страны, 167 из них болельщики написали от руки, - рассказали организаторы конкурса.

Лучшие футболисты и легенды российской сборной выбрали лучшие письма и прочли их всей команде. Победителями всероссийского конкурса стали 15 человек из 11 регионов России. Среди тех, чьи письма оказались в числе лучших, оказалась жительница Самары Юлия Рябова. Авторы лучших посланий получили призы: 9 мячей и 6 футболок с автографами сборной.