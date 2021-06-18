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Общество18 июня 2021 10:34

В Самарской области в 2021 году произведут полный пуск очистных сооружений

"КуйбышевАзот" представил секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву свои экологические проекты
Геннадий ВЕТРОВ
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Экологическую деятельность "КуйбышевАзота" высоко оценили на совещании

Экологическую деятельность "КуйбышевАзота" высоко оценили на совещании

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев провел в Самарской области совещание, посвященное вопросам экологии. В обсуждении приняли участие первые лица региона.

В рамках мероприятия генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко познакомил участников встречи с экологическими проектами предприятия. Им уделяется много внимания. Так, в 2020 году затраты на экологическую и природоохранную деятельность составили 5 миллиардов рублей, в том числе капитальные - 3 миллиарда.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что "КуйбышевАзот" - это яркий пример ответственного отношения промышленного предприятия к вопросам экологии:

- У нас снижаются выбросы по парниковым газам, и основной вклад вносят именно они.

В качестве примера реализации национального проекта "Экология" Александр Герасименко привел строительство первой очереди очистных сооружений ливневого стока Северного промышленного узла и части Центрального района. ПАО "КуйбышевАзот" осуществляет этот проект исключительно за счет собственных средств. Сейчас уже ведется строительство второго этапа, а окончательный пуск очистных сооружений по полной технологической схеме с биологической очисткой запланирован на конец 2021 года.

В первый этап было инвестировано 872 млн. рублей. Общие инвестиции в проект составят 1,2 млрд. рублей. Все работы направлены на экологическое оздоровление Волги. По итогам реализации проекта ожидается, что объем сброса загрязненных сточных вод сократится на 10,5 млн. куб. метров в год.

По словам Герасименко, с 2015 года в развитие промышленной площадки предприятия и модернизацию производства вложено 54 млрд. рублей. Благодаря постоянному внедрению прогрессивных технологий, в 2020 году удалось уменьшить выбросы в атмосферу на 6,7 % по сравнению с 2019 годом. Существенно снизилось потребление теплоэнергии - 10,1 %. Электроэнергии - на 7,8 %, речной воды - на 5,4 %. Объем образования парниковых газов упал на 5 %. Работа в этом направлении будет только продолжаться.