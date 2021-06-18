В Тольятти во время ЕГЭ пришло сообщение о заминировании школ

На месте работают экстренные службы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу,18 мая 2021 года, в Тольятти проходит единый государственный экзамен по биологии и английскому языку. Во время проведения экзаменов, ряд школ получили сообщение по электронной почте о возможном минировании здания.

- Началась тревога, нас всех вывели из здания. Сейчас к школе приехали экстренные службы, ожидаем кинологов, - рассказала в социальных сетях учащаяся школы №75 в Тольятти.

Как сообщили в администрации Тольятти, некоторые образовательные учреждения получили электронные письма, в которых содержалась информация о минированиях. Всех, кто находился в этот момент в здании, эвакуировали на безопасное расстояние. На месте работают сотрудники экстренных служб.

В комментариях в социальных сетях также утверждают, что сообщение о минировании поступило и в Тольяттинский государственный университет. Всех студентов и персонал ТГУ вывели на улицу.