В Самарской области заключили под стражу воровку, которая скрывалась от следствия

Полицейские нашли сбежавшую воровку и заключили под стражу до вынесения приговора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть Похвистнево обратился мужчина, который заявил, что его обокрали. У местного жителя пропали два телефона, аксессуары к ним, ноутбук и шуруповёрт на общую сумму более 29 000 рублей.

Полицейские установили, что к преступлению может быть причастна ранее судимая 44-летняя женщина. В ходе опроса она признала свою вину и рассказала, что часть похищенного она продала своим знакомым, а остальное сдала в ломбард.

В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». На время следствия подозреваемая была под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, однако воровка нарушила правила и начала скрываться от правосудия.

Сотрудники правоохранительных органов быстро установили ее местонахождение и приговором суда заключили ее под стражу. Теперь жительнице Похвистнево может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.