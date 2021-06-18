Появилась уникальная возможность узнать, чем пахнет Самара

Любимый запах самарцев - аромат свежесваренного кофе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У жителей Самары появилась уникальная возможность послушать аромат своего города. AliExpress Россия и «Ситимобил» запустили совместный проект – арома-такси, где самарцы смогут послушать запахи, которые чаще всего выбирают жители их города при покупке ароматизированных товаров на AliExpress.

- Проект представляет собой исследование самых популярных ароматов в российских городах. Для Самары – это запах бодрящего кофе, - рассказали организаторы арома-акции.

По словам исследователей, для того, чтобы определить запах города, была составлена масштабная парфюмированная карта. Для этого мы проанализировали данные о покупках россиян на площадке за 2020 год в категориях парфюмерия, бытовая химия, уходовая косметика, ароматы для дома.

В акции принимают участие такси в Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре, Казани и в Уфе. В каждом городе разные запахи, например в Москве в такси будет слышно аромат жасмина, в Сочи – мята, а в Уфе такси будет пахнуть ванилью.

- Нам показалось хорошей идеей сделать так, чтобы в каждом российском городе смогли не только узнать о любимом запахе жителей, но и послушать его в поездке, - отметила руководитель lifestyle-коммуникаций AliExpress Россия Инна Булычева.

Акция в арома-такси «Ситимобил» продлиться до конца июня. У жителей Самары еще есть время насладиться ароматом, который предпочитают истинно коренные жители.