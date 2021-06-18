В историческом центре Самары приватизируют бывшее здание поликлиники

Здания передадут в частные руки. Фото: Яндекс.Карты

В историческом центре Самары приватизируют бывшее здание городской поликлиники №2 Самарского района. Соответствующая информация опубликована на официальном портале мэрии.

Как следует из опубликованных документов, два здания, расположенных по адресу ул.Молодогвардейская, 73, включили в перечень объектов Самарского района, подлежащих приватизации в 2021 году. Это двухэтажное нежилое здание площадью 1587,9 кв.метров и одноэтажное здание площадью 3,9 тысяч кв.метров.

- Приватизация запланирована на второе полугодие 2021 года, - сообщается в документах.

В двухэтажном здании на Молодогвардейской, 73 раньше размещалась женская консультация ММУ «Городская поликлиника №2 Самарского района» . После того, как женская консультация переехала на ул.Арцыбушевскую, здесь некоторое время размещался городской медицинский информационно-аналитический центр и консультативное отделение «Семья и брак». В последние годы здание передали на баланс муниципалитета, оно пустовало.