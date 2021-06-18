«Подарил бывший, а он меня бесит»: самарец продает плюшевого медведя своей девушки

Ревнивец ищет нового "хозяина" плюшевому медведю Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре в социальных сетях обсуждают объявление ВКонтакте, где продается большой плюшевый медведь. С одной стороны ничего необычного, вот только автор объявления довольно эмоционально рассказывает об особенностях своего товара. Как оказалось, на продажу выставлен подарок от бывшего ухажера его возлюбленной.

- Продаю медведя, потому что его подарил моей девушке ее бывший, а он меня бесит. Смотрел в интернете, стоит он новый тысяч 7-10. Не поскупился бывший на подарок, красава, - написал в описании товара ревнивый продавец.

Объявление в паблике ВКонтакте стало достаточно популярным, меньше чем за месяц оно набрало более 10 тысяч просмотров, 33 «лайка», 35 комментариев и 27 «репостов».

Комментаторы предлагают автору публикации различные варианты, что можно сделать с непонравившимся подарком – отдать в детдом, вернуть обратно бывшему или просто выбросить. Многие недоумевают по поводу такого отношения к чужим подаркам, а другие наоборот, поддерживают автора, говоря о том, что нужно уметь прощаться с прошлым.