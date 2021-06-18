Российская Академия Радио выбирает лучшего радио-тиктокера страны

Главные задачи конкурса, помимо поиска новых героев эфира – увеличение внимания к радио в социальных сетях и продвижение радиостанций в интернете

14 июня стартовал конкурс для радиоведущих «Выбери радио-тиктокера страны». Россиская академия радио совместно с платформой коротких видео TikTok запустили проект, победители которого получат денежные сертификаты и почетное звание.

- Наш конкурс объединит возможности радио и одной из наиболее динамично развивающихся платформ TikTok в поиске новых героев эфира и онлайна, - сказал председатель правления РАР Александр Полесицкий.

Ведущие FM-станций для участие должны пройти процедуру регистрации, вести свои прямые эфиры на радиостанциях, выполнять челленджи на тему радио и публиковать видео в своих аккаунтах в социальной сети с хештегом #ВыбериРадиоТикТокера. С 21 июня по 8 августа каждый понедельник в разделе «Интересное в TikTok» будут публиковаться задания, а лучшие эфиры будут проанонсированы в TikTok на специальном лендинге проекта.

Победителей конкурса выберут жюри и сами пользователи платформы TikTok. Всего будет пять победителей. Главный приз - сертификат на 250 тысяч рублей на авиаперелеты, остальные участники получат сертификаты по 50 тысяч рублей.

Кроме того, любой пользователь TikTok может также принять участие в конкурсе, где победителя наградят в отдельной номинации. Все, что для этого нужно – выполнять задания, представляя себя ведущим любимой радиостанции, и выкладывать свои видео в TikTok с хештегом #ВыбериРадиоТикТокера. Победитель также получит сертификат на авиаперелеты на сумму 50 тысяч рублей.

Подробности конкурса на сайте www.tiktok.com: https://vm.tiktok.com/ZSJQ7C6wA/