В Самаре на все выходные закроют движение на Советской Армии между улицей Ново-Садовой и дублером

Автомобилистам необходимо заранее спланировать свой маршрут

В Самаре продолжается масштабное строительство двухуровневой развязки на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии. Строители сейчас находятся на подготовительном этапе возведения путепровода.

- В связи с проведением работ по переустройству водопровода, с 00:00 19 июня до 05:00 21 июня будет закрыт проезд по улице Советской Армии, между улицей Ново-Садовая и дублером. Просим относиться с пониманием и заранее планировать свой маршрут, - сообщили в правительстве Самарской области.

В настоящее время на подготовительном этапе строительства эстакады рабочие занимаются не только переустройством водопровода, но и реконструируют хозяйственно-бытовую канализацию, электрические сети и сети связи. Все эти коммуникации выносятся из зоны будущего строительства опор путепровода.