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Происшествия18 июня 2021 13:38

На производстве железобетонных изделий в Тольятти погиб рабочий

Следователи выясняют причины гибели мужчины
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Тольятти на производстве погиб рабочий. Фото - следственное управление СК РФ по Самарской области

В Тольятти на производстве погиб рабочий. Фото - следственное управление СК РФ по Самарской области

В Тольятти следователи проверяют обстоятельства гибели рабочего на производстве железобетонных изделий. Об этом сообщается в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, 48-летний мужчина получил травмы при работе на бетоносмесительном аппарате. Его доставили в больницу, где врачи пытались спасти пострадавшего и оказывали ему всю необходимую помощь, но от полученных травм он в итоге скончался.

Следователи устанавливают причины произошедшего и ответственных за безопасность на производстве.