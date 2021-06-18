На производстве железобетонных изделий в Тольятти погиб рабочий

В Тольятти на производстве погиб рабочий. Фото - следственное управление СК РФ по Самарской области

В Тольятти следователи проверяют обстоятельства гибели рабочего на производстве железобетонных изделий. Об этом сообщается в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, 48-летний мужчина получил травмы при работе на бетоносмесительном аппарате. Его доставили в больницу, где врачи пытались спасти пострадавшего и оказывали ему всю необходимую помощь, но от полученных травм он в итоге скончался.

Следователи устанавливают причины произошедшего и ответственных за безопасность на производстве.