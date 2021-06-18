Прибывших в Самару туристов теперь можно отслеживать с помощью специальной цифровой платформы

Теперь о туристах можно узнать больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спикеры программы рассказали о системе big-data, которая предоставляет возможность составлять портрет туриста, отслеживать его перемещение и интересы. Благодаря цифровой платформе, можно управлять процессами строительства инфраструктур в тех пунктах, где это актуально для туристов. Также программа может предоставлять сведения о мероприятиях, которые соответствуют интересам. Мобильный гид от компании МТС размещается в самых посещаемых местах Самары.

- Чем эффективнее будет работать цифровая модель, тем яснее будет географическая картина о перемещении туристов, в дальнейшем размещение гидов будет расширяться, исходя из расположения туристов, - рассказал директор местного филиала МТС Александр Маломед.

По словам экспертов МТС руководители и главы городов двигаются к главным целям: комфортная городская среда, привлечение инвестиций и обеспечение задач. Для решения целей нужно знать точное количество туристов и их перемещение по региону, задача может решиться с помощью платформы.

- Многие люди не проживают по месту прописки, а объекты инфраструктуры строятся исходя из данных переписи населения. Анализируя интересы жителей в населенном пункте делается вывод, что их возраст от 35 лет. Однако потом из социальных сетей можно узнать, что возраст жителей от 20 лет, они нуждаются в школах, садах и т.д., - рассказала об актуальной проблеме руководитель направления «Цифровая модель региона» Лариса Татарова.

Места размещения цифровой платформы оборудованы QR-кодами, программа уже вызвала интерес во время чемпионата мира в 2018 году. Данные цифровой платформы защищены законом, они не смогут попасть в другие источники. Люди не будут подвергаться опасности. Об активном развитии в области информационной инфраструктуры заявил руководитель департамента информационных технологий и связи региона Константин Пресняков:

- В регионе уже несколько лет реализуются проекты подключения к оптоволоконным линиям связи и подведении коммуникаций, предоставляющим жителям пользоваться высокоскоростным интернетом.