Самарских бизнесменов освободили от налогов за полученные меры поддержки

Поддержка от центра "Мой бизнес" тоже не будет облагаться налогами Фото: Предоставлено "Комсомолке"

У предпринимателей региона появилась возможность не платить налоги за меры поддержки, которые они получают. Как сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, такое решение принято госдумой, а поправки внесены в Налоговый кодекс.

Согласно нововведениям, от уплаты налогов освобождаются бизнесмены, которые безвозмездно получили поддержку в рамках нацпроекта " «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Речь идет об услугах, оказываемых органами государственной власти, корпорацией МСП, Российским экспортным центром, а также организациями, поддерживающими предпринимательское сообщество: центры "Мой бизнес", технопарки и другие.

- Нововведения касаются исчисления налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, а также в случае применения упрощенной системы налогообложения или единого сельскохозяйственного налога, - отметил Дмитрий Богданов. - Предприниматели освобождаются от уплаты налогов за услуги, которые бесплатно предоставляются им при обращении за поддержкой на федеральном, региональном или местном уровнях.

По словам министра, в налогооблагаемую базу также не будут включаться полученные меры имущественной поддержки: предоставление рабочих мест в коворкингах и бизнес-инкубаторах на бесплатной основе.