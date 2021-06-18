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Происшествия18 июня 2021 14:57

В Самаре под колеса автомобиля попал человек на электросамокате

Информации о пострадавших пока нет
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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О состоянии участников ДТП неизвестно

О состоянии участников ДТП неизвестно

Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре днем в пятницу, 18 июня, на пересечении Маломосковской и Революционной произошло ДТП с участием электросамоката. Очевидцы утверждают, что парень на самокате пытался проехать по пешеходному переходу за «мигающий» зеленый сигнал светофора.

- Водитель на иномарке поворачивал с Маломосковской, в это время на «мигающий» зеленый попытался проскочить самокатчик, - рассказал очевидец ДТП.

В ГУ МВД сообщили, что информации о данной аварии в настоящее время у них нет. Также неизвестно о состоянии самого человека на самокате.

Напомним, самарские депутаты обсуждают перспективу внесения изменений в допустимый скоростной режим для элекстросамокатов. Жители города начали все чаще жаловаться на самокатчиков, которые создают опасные ситуации, передвигаясь на большой скорости. Чиновники приняли решение договориться с представителями кикшеринга о введении максимально допустимой скорости движения на электросамокатах не более 15 км/ч.