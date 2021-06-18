Самарская девушка стала третьей на конкурсе красоты среди работниц тюрьмы

Девушка из Самары стала призером конкурса "Мисс УИС 2021"

Старший лейтенант внутренней службы Анастасия Околелова стала третьей на конкурсе красоты среди сотрудниц ФСИН "Мисс УИС 2021".

В финал конкурса вышли 12 девушек - сотрудниц уголовно-исправительной системы. Помимо демонстрации красоты и обаяния, девушки должны были поразить жюри и профессиональными качествами. Они проходили испытания по физической подготовке, силовым упражнениям, стреляли из пистолета, а также сдавали тестирование на знание нормативных документов.

Также участницы записывали видеопредставление не только себя, но и своего региона, а еще представляли танцевальный номер.

В своем представлении Анастасия Околелова рассказала, что с детства мечтала служить и носить погоны. "Я всегда ставила перед собой задачи и целенаправленно шла к их достижению, а мечты, как известно, должны сбываться. Я поступила в Самарский юридический институт ФСИН России и теперь гордо ношу звание сотрудника уголовно-исполнительной системы", - рассказал девушка.

В конкурсе красоты самарская девушка стала призером, уступив лишь Татьяне Грицаенко из Саратовской области и Дарье Тарасевич из Ивановской области.