На "ВолгаФесте" в Самаре организовали ярмарку продукции самозанятых

Выставка привлекла внимание гостей фестиваля Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С 15 по 18 июня на площадке "ВолгаФеста" в Самаре работает ярмарка самозанятых. Представители этого налогового режима смогли показать свою продукцию на фестивале, гостями которого ежедневно становились более 20 тысяч человек.

Организовало выставку товаров ручной работы министерство экономического развития и инвестиций региона. Там уверены, что это одна из самых популярных мер поддержки самозанятых. И место для этого выбрано самое подходящее.

- Высокая посещаемость набережной в эти дни позволит самозанятым продемонстрировать и реализовать свою уникальную продукцию. Они смогут расширить круг своих постоянных покупателей и в общении с коллегами найти точки взаимодействия, которые позволят совместно создавать креативные проекты, - поделился мнением глава минэкономразвития области Дмитрий Богданов.

В ходе подготовки к мероприятию самозанятые подали свыше 100 заявок. Одобрено было 24 проекта. Их авторы в течение четырех дней представляли продукцию на едином стенде регионального центра "Мой бизнес" на Маяковском спуске. Среди участников были производители микрозелени, натуральных свечей, изделий из дерева, украшений, полезных десертов и сувениров.

Это не последнее подобное мероприятия для самозанятых. До конца года в губернии состоятся новые сезонные ярмарки. Анонсы можно ждать на портале mybiz63.ru в разделе "Календарь мероприятий".