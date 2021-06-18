В Самаре в выходные ограничат движение во время "ВолгаФеста"

В Самаре продолжается "ВолгаФест" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в выходные во время фестиваля "ВолгаФест" ограничат движение транспорта. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Движение будет закрыто на Волжском проспекте от Маяковской до Лесной, а также на Лесной от Волжского проспекта до улицы Осипенко.

Ограничения будут действовать с 10:00 до 23:00 19 июня и в то же время 20 июня. Там же нельзя будет парковаться, причем, уже сегодня - с 18:00. Запрет на парковку продлится до 23:00 20 июня.

Изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы 61, 247 и 261 поедут по Лесной, Осипенко, Ново-Садовой, Полевой, Молодогвардейской, Маяковского и Волжскому проспекту.

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