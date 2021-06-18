В Самаре проведут «Ярмарку желаний» по обмену ненужными вещами

Самарцы давно оценили преимущества "гаражных распродаж". Фото: скрин видео

В Самаре пройдет «Ярмарка желаний» по обмену ненужными вещами. Организаторами фримаркета выступило самарское ТСЖ на Московском шоссе, 298А.

Участники фримаркета смогут принести на ярмарку любые вещи, которыми уже не пользуются, но которые находятся в хорошем состоянии и могут быть использованы другими.

- Это может быть кухонная утварь, спортивные принадлежности, велосипеды, санки, ролики, одежда, фотоаппараты, радиоаппаратура, домашние вещи, посуда, игрушки, книги, канцтовары, инструменты, остатки строительных материалов - то есть то на чем имеется слой пыли хотя бы за год, - говорят организаторы ярмарки. - Все невостребованные участниками товары будут направлены в благотворительную организацию.

По словам организаторов, одна из главных задач ярмарки – уменьшить количество мусора, который отправляется на свалку и снизить экологический след.

- Порой достаточно из своего мусора извлечь ценные для переработки или дальнейшего применения вещи и тем самым не дать им на свалке разлагаться десятки или сотни лет, - уверены организаторы.

«Ярмарка желаний» состоится 19 июня 2021 года во дворе дома по адресу Московское шоссе 298а с 12.00 – 16.00 часов.