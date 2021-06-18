В Самаре студентка магистратуры брала взятки от учащихся

В Самаре студентку магистратуры признали виновной в покушении на мошенничество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре студентку магистратуры признали виновной в покушение на мошенничество, сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Как установило следствие, в мае 2020 года учащаяся магистратуры Самарского государственного экономического университета получила от студента 53 тысячи рублей. За это она обещала обеспечить студенту положительные оценки за экзамены, хотя никак повлиять на это не могла.

Учащаяся магистратуры была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Суд признал учащуюся виновной в покушении на мошенничество и назначил ей 200 часов обязательных работ.