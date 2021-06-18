Котяков стал председателем наблюдательного совета экономического университета в Самаре

Котяков окончил самарский вуз

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков стал председателем наблюдательного совета Самарского ГЭУ. В заседании совета принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Антон Котяков в 2002 году окончил самарский вуз, а в 2005 году защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень кандидата экономических наук.

- Антон Олегович, нет никаких сомнений, зная вашу целеустремленность, нацеленность на результат, что такой состав наблюдательного совета придаст мощнейший импульс развитию университета, - сказал глава региона.

В состав наблюдательного совета также вошла генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева.