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Общество18 июня 2021 18:54

Бывшему судье Михаилу Бурцеву гособвинение запросило 10 колонии

Прокуратура считает, что наказание ему следует отбывать в колонии строгого режима
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Следствие считает, что Бурцев за свои услуги требовал полмиллиона рублей, но получил только половину

Следствие считает, что Бурцев за свои услуги требовал полмиллиона рублей, но получил только половину

Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре походит к концу уголовный процесс по делу судьи, которого заподозрили в коррупции. Напомним, по версии следствия, Михаил Бурцев, будучи судьей Волжского районного суда, получил 250 тысяч рублей от своей знакомой за то, чтобы удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Посредница в передаче взятки Альфия Гениятова в итоге за свои «старания» получила 3 года колонии. Александр Мукоедов, в чьих интересах она «работала», по УДО, естественно, не вышел, к предыдущему сроку ему «накинули» еще несколько лет за коррупцию – теперь общий срок увеличился до семи с половиной лет колонии.

Сам Михаил Бурцев вины не признавал, его адвокат Дмитрий Тараборин считает, что деньги судье могла подкинуть сама Гениятова: по его версии, она рассчитывала присвоить деньги, но когда появились силовики, вину свалила на ни в чем не виновного Бурцева.

Гособвинение, впрочем, посчитало, что вина подсудимого вполне доказана. Как сообщила корреспонденту «КП-Самара» прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Анастасия Коганова, гособвинение просило назначить подсудимому 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 1,5 млн рублей.

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