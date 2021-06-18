Бывшему судье Михаилу Бурцеву гособвинение запросило 10 колонии

Следствие считает, что Бурцев за свои услуги требовал полмиллиона рублей, но получил только половину Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре походит к концу уголовный процесс по делу судьи, которого заподозрили в коррупции. Напомним, по версии следствия, Михаил Бурцев, будучи судьей Волжского районного суда, получил 250 тысяч рублей от своей знакомой за то, чтобы удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Посредница в передаче взятки Альфия Гениятова в итоге за свои «старания» получила 3 года колонии. Александр Мукоедов, в чьих интересах она «работала», по УДО, естественно, не вышел, к предыдущему сроку ему «накинули» еще несколько лет за коррупцию – теперь общий срок увеличился до семи с половиной лет колонии.

Сам Михаил Бурцев вины не признавал, его адвокат Дмитрий Тараборин считает, что деньги судье могла подкинуть сама Гениятова: по его версии, она рассчитывала присвоить деньги, но когда появились силовики, вину свалила на ни в чем не виновного Бурцева.

Гособвинение, впрочем, посчитало, что вина подсудимого вполне доказана. Как сообщила корреспонденту «КП-Самара» прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Анастасия Коганова, гособвинение просило назначить подсудимому 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 1,5 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«И тут появляется ФСБ»: самарские полицейские рассказали, как «копали» под пристава и едва не поймали судью

В разгар спецоперации полиции неожиданно появились чекисты – так задержание судьи Бурцева стало ФСБшной разработкой (подробности)