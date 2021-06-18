Два частных дома загорелись в Сызрани, погибла женщина

Два частных дома в Сызрани тушили 29 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два частных дома загорелись в Сызрани в пятницу, 18 июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Два дома, а также надворные постройки на общей площади в 200 кв. метров горели на улице Фрунзе. На место по повышенному рангу опасности прибыли 29 человек личного состава и 8 единиц техники.

В 18:29 пожар был локализован, распространение огня остановлено. В 18:58 объявили о ликвидации открытого горения.

В одном из домов при ликвидации пожара обнаружили погибшую женщину. О причинах возгорания в настоящее время не сообщается.