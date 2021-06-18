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Здоровье18 июня 2021 20:54

Самарский Роспотребнадзор выписал штрафов на 5 млн рублей за несоблюдение ограничений

С начала года составлено 450 протоколов
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области из-за коронавируса продолжают действовать ограничения

В Самарской области из-за коронавируса продолжают действовать ограничения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роспотребнадзор Самарской области с начала года выписал штрафов на 5 млн рублей за несоблюдение мер безопасности против коронавируса. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» в пятницу, 18 июня, рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора региона Анна Люкшина.

В регионе действуют ограничительные меры, направленные на сдерживание вируса. Проводятся рейды, призванные проконтролировать, как соблюдаются ограничения. С начала года сотрудниками Роспотребнадзора составлено 450 протоколов.

В пятницу в Самарской области выявили еще 66 новых случаев заражения. В Роспотребнадзоре считают, что наиболее действенными мерами в борьбе с коронавирусом являются соблюдение ограничений и вакцинация. Сейчас в регионе вакцинировано 11,5% населения.