Дмитрий Азаров: «Главные герои – это медицинские работники»

Глава региона встретился с медсестрами

Губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров в преддверии Дня медицинского работника поздравил с профессиональным праздником медицинских сестер.

Дмитрий Азаров сравнил героизм медицинских работников с подвигом первого космонавта в истории человечества Юрия Гагарина. «Я не случайно вспомнил нашего героя, первого космонавта планеты. Потому что сегодня в нашей стране, да и вообще в мире, главные герои – это вы, медицинские работники. И сегодня мы встречаем вас здесь как представителей многотысячной армии наших защитников, которые первыми приняли на себя удар новой опасной инфекции», - сказал губернатор.

Глава региона встретился с представителями Самарской ассоциации медицинских сестер. Во время встречи прозвучали предложения, как сделать работу в медицинской сфере более привлекательной для работников. Президент общественного объединения медсестер Нина Косарева рассказала, что нужно строить социальное жилье и стимулировать материальными выплатами.