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Спорт19 июня 2021 8:46

Каратистка из Тольятти выступит на Олимпиаде в Токио

Олимпиада состоится в июле-августе этого года
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Тольяттинская каратистка поедет на Олимпиаду в Токио

Тольяттинская каратистка поедет на Олимпиаду в Токио

Тольяттинская каратистка Анна Черышева выступит на Олимпиаде в Токио.

Девушка получила лицензию на участие в Олимпийских играх, завоевав бронзу в дисциплине "кумитэ" на квалификационном турнире в Париже.

Сейчас подготовлен план подготовки к Олимпиаде. Ее физическое состояние в норме, подготовка идет по плану.

Олимпиада в Токио должна была пройти летом прошлого года. Однако, из-за пандемии соревнования отложили на год, сейчас они запланированы с 23 июля по 8 августа. Иностранных болельщиков на Олимпиаду не пустят, местные же пройдут, соблюдая ряд ограничений.