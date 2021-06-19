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Общество19 июня 2021 9:08

Переход канатоходца через Волгу на "ВолгаФесте" в Самаре переносится на воскресенье

Уникальный переход начнется у Фестивального городка
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Ожидается, что канатоходец перейдет через Волгу в воскресенье

Ожидается, что канатоходец перейдет через Волгу в воскресенье

Переход канатоходца через Волгу в Самаре, изначально запланированный на сегодняшний день на фестивале "ВолгаФест", переносится на воскресенье, 20 июня. Об этом сообщают организаторы.

Канатоходец Фриди Кюне предпримет свою попытку завтра. Сегодня, по данным организаторов, это не получится сделать из-за ветренной погоды, установившейся на берегу Волги.

Ожидается, что канатоходец начнет свой переход от Фестивального городка, о времени сообщат дополнительно.

В эти выходные заканчивается фестиваль "ВолгаФест". Ранее мы рассказывали, как проходит самарский фестиваль.