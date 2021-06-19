Стали известны цены на горячую воду и отопление в Самаре с 1 июля

В Самаре поднимутся тарифы на горячую воду и отопление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Установлены тарифы на горячую воду и тепловую энергию в Самаре на второе полугодие 2021 года, которые начнут действовать с 1 июля. Соответствующие документы опубликованы на сайте самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс".

В соответствии с представленными документами, с 1 июля тариф для населения на тепловую энергию составит 1 852,90 руб./Гкал, в то время как сейчас - 1 783,34 руб./Гкал.

Что касается горячей воды, цена на кубометр составит 41,76 рубля. Сейчас установлена цена в размере 40,55 рубля за кубический метр.