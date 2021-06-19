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Здоровье19 июня 2021 14:28

Глава самарского минздрава призывает жителей региона сделать прививку от коронавируса

Заболеваемость у вакцинированных снижается в 30 раз
Сергей ЧЕРНЫХ
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Армен Бенян призывает самарцев вакцинироваться от коронавируса

Армен Бенян призывает самарцев вакцинироваться от коронавируса

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян призвал жителей региона делать прививки от коронавируса.

Как отмечает министр, самым эффективным способом защиты от вируса является вакцинация. Так, у вакцинированных заболеваемость снижается в 30 раз. «Это означает, что при контакте с больным COVID-19 вероятность заражения у непривитого человека составляет 90%, а у вакцинированного – всего 3%», - сказал министр.

Сейчас в регионе созданы условия, чтобы ежедневно прививать по 11 тысяч человек в день. «У вакцинации есть четкие противопоказания и в общей статистике их частота среди взрослого населения не превышает 2-3 %. Всем остальным - она безусловно показана», - отметил Армен Бенян.