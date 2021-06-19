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Происшествия19 июня 2021 15:36

Два человека пострадали в столкновении "Нивы" и "Десятки" в Самаре

Водителей обоих автомобилей увезли в больницу на скорой
Авторы (2):
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Два автомобиля столкнулись в Самаре

Два автомобиля столкнулись в Самаре

Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самаре в субботу, 19 июня, произошло ДТП с двумя автомобилями. Об этом сообщает корреспондент "КП-Самара" с места аварии.

Автомобили "Нива" и ВАЗ-2110 столкнулись на пересечении улиц Магистральная и Серноводская. Как рассказали очевидцы, "Десятка" разворачивалась и не пропустила "Ниву", которая ехала с преимуществом при проезде перекрестка.

Автомобили оказались сильно повреждены. По предварительным данным, пострадали два человека. Оба - водители столкнувшихся машин. На скорой помощи их увезли в больницу.

Водителей отвели в больницу на скорой

Водителей отвели в больницу на скорой

Фото: Наталья АРТЯКОВА