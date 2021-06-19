Два человека пострадали в столкновении "Нивы" и "Десятки" в Самаре

Два автомобиля столкнулись в Самаре
Фото: Наталья АРТЯКОВА
В Самаре в субботу, 19 июня, произошло ДТП с двумя автомобилями. Об этом сообщает корреспондент "КП-Самара" с места аварии.
Автомобили "Нива" и ВАЗ-2110 столкнулись на пересечении улиц Магистральная и Серноводская. Как рассказали очевидцы, "Десятка" разворачивалась и не пропустила "Ниву", которая ехала с преимуществом при проезде перекрестка.
Автомобили оказались сильно повреждены. По предварительным данным, пострадали два человека. Оба - водители столкнувшихся машин. На скорой помощи их увезли в больницу.
Водителей отвели в больницу на скорой
Фото: Наталья АРТЯКОВА