В Самарской области 70 новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Помимо областной столицы, больше всего заболевших в регионе в Тольятти (14) и Сызрани (7). Всего же в Самарской области 70 новых заразившихся.

В регионе 11 смертельных случаев, умерли шесть женщин в возрасте от 54-х до 82-х лет и пятеро мужчин, самому младшему из которых было 54 года, самому старшему - 84 года.

Всего с начала пандемии в Самарской области заразились 66 016 человек, из которых выздоровели 62 993 заразившихся. Умерли 2 162 человека.