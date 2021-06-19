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Здоровье19 июня 2021 17:27

В Самаре плюс 19: где и как болеют коронавирусом в Самарской области

За сутки в регионе умерли шесть женщин и пятеро мужчин
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области 70 новых заразившихся

В Самарской области 70 новых заразившихся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Помимо областной столицы, больше всего заболевших в регионе в Тольятти (14) и Сызрани (7). Всего же в Самарской области 70 новых заразившихся.

В регионе 11 смертельных случаев, умерли шесть женщин в возрасте от 54-х до 82-х лет и пятеро мужчин, самому младшему из которых было 54 года, самому старшему - 84 года.

Всего с начала пандемии в Самарской области заразились 66 016 человек, из которых выздоровели 62 993 заразившихся. Умерли 2 162 человека.