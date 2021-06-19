Дмитрий Азаров возглавил территориальную группу «Единой России» на выборах в Госдуму

Дмитрий Азаров возглавил территориальный список партии на выборах в Госдуму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров возглавил список территориальной группы на выборах в Госдуму РФ.

Партия сформировала 57 территориальных групп на выборах в Госдуму. В большинстве из них представлены руководители республик и областей. Всего списки возглавили 50 глав.

Дмитрий Азаров возглавил территориальную группу, в которую также вошли глава Тольятти Николай Ренц и действующие депутаты Госдумы Леонид Симановский и Владимир Гутенев.