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Общество20 июня 2021 9:02

На следующей неделе в Самаре ожидается жара до +35 градусов

Синоптики дали прогноз на 21 июня 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Настоящая летняя погода пришла в Самару

Настоящая летняя погода пришла в Самару

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область приходит настоящая летняя погода. По прогнозу синоптиков, с 21 июня 2021 года температура воздуха в регионе достигнет отметки +35 градусов.

Так, в понедельник, 21 июня в Самаре будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха составит +30…+35 градусов.

Во вторник, 22 июня, также будет жарко до +35 градусов. Синоптики также не прогнозируют дождей.

Такая жаркая и сухая погода продержится в Самаре всю следующую неделю.