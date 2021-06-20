На следующей неделе в Самаре ожидается жара до +35 градусов

Настоящая летняя погода пришла в Самару Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область приходит настоящая летняя погода. По прогнозу синоптиков, с 21 июня 2021 года температура воздуха в регионе достигнет отметки +35 градусов.

Так, в понедельник, 21 июня в Самаре будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха составит +30…+35 градусов.

Во вторник, 22 июня, также будет жарко до +35 градусов. Синоптики также не прогнозируют дождей.

Такая жаркая и сухая погода продержится в Самаре всю следующую неделю.