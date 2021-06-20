В Самарской области грабитель проник в дом, пока хозяйка была на огороде

Грабителя задержали через несколько часов после поступления заявления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области полицейские задержали преступника по горячим следам. В полицию обратилась жительница Шенталинского района, которая утверждала, что в ее дом проник неизвестный и похитил банковскую карту.

- По словам заявительницы, во время ограбления она занималась делами на своем огороде. Неизвестный проник в дом через открытую дверь и забрал карту, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Позже полицейские выяснили, что данной картой оплатили покупку в придорожном кафе в Камышлинском районе. Лицо похитителя карты попало на видеокамеры, оперативники разослали ориентировку всем службам полиции района.

Через некоторое время сотрудники уголовного розыска заметили мужчину, который подходил под описание. Он сделал еще одну покупку на автозаправке и пытался остановить попутный автомобиль.

- Выяснилось, что подозреваемый является гражданином республики Татарстан. 50-летний мужчина ранее был судим за кражу, - рассказали полицейские.

В ходе опроса он не стал отрицать свою вину и рассказал, что похищенную карту выбросил после совершения второй покупки на АЗС. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь ему может грозить до двух лет лишения свободы.