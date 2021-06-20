В Самаре водитель на «Мазде» врезался в поезд

Водитель получил травмы Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре на Заводском шоссе, вечером 19 июня, произошло ДТП, в котором пострадал 25-летний водитель. Мужчина не справился с управлением и въехал в железнодорожные вагоны.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Мазда» не обеспечил возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего допустил наезд на препятствие в виде бордюрного камня, с последующим наездом на вагоны, стоявшие в месте отстоя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Водитель получил травмы и был госпитализирован в больницу. Установлено, что за последний год мужчина привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД более 10 раз. В настоящее время полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.